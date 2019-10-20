Büyükşehirden KOÜ’ye ilginç teklif!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında 26-29 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli’nin birçok yerinde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Konserler, gösteriler, söyleşiler gibi birçok farklı etkinliğin yapılacağı kutlamalarda, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer alacağı bildirilmişti.. 29 Ekim’de düzenlenecek olan Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılımı arttırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversite Rektörlüğü’ne yazılı talepte bulundu.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Etkinliklerin son günü olan 29 Ekim Salı günü 18.30’da İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak, yürüyüş yolu boyunca devam edecek ve Milli İrade Meydanı’nda son bulacak “Cumhuriyet Yürüyüşü” isimli programa katılımı arttırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Rektörlüğü’ne resmi yazı yazdı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık imzalı yazıda, söz konusu “Cumhuriyet Yürüyüşüne” katılım ile ilgili olarak “Kurumunuzda görev yapmakta olan personeller ve öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlamaları hususunda; gereğini arz ederim” denildi. Üniversitenin söz konusu katılım talebiyle ilgili herhangi bir duyuru yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu