Anadolu Otoyolunda Körfez Hereke girişinde meydana gelen trafik araçları durma noktasına getirdi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar, trafiğin neden oluştuğunu merak ettiklerini, polis ekiplerinin durumu kontrol altına alması gerektiğini belirtti. Vatandaşların 1,5 saatten bu yana trafikten beklediği öğrenildi.
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Hereke'de trafik felç oldu
Anadolu Otoyolu Hereke girişinde meydana gelen trafik nedeniyle araçlar durma noktasına geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz