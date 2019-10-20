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Hereke'de trafik felç oldu

Anadolu Otoyolu Hereke girişinde meydana gelen trafik nedeniyle araçlar durma noktasına geldi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Anadolu Otoyolunda Körfez Hereke girişinde meydana gelen trafik araçları durma noktasına getirdi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar, trafiğin neden oluştuğunu merak ettiklerini, polis ekiplerinin durumu kontrol altına alması gerektiğini belirtti. Vatandaşların 1,5 saatten bu yana trafikten beklediği öğrenildi. 

Bugün 20:31 TSİ - Asayiş

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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