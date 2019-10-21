Eşiyle tartışan şahıs benzin döküp kendini ateşe verdi

Edinilen bilgilere olay akşam saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddialara göre eşiyle tartışan Volkan Y. İsimli vatandaş tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, birden benzini kendi üzerine döktü. Daha sonra ateşleyen Volkan Y. kendisini ateşe verdi.
Volkan Y. alevler içinde kalırken, çevrede bulunan vatandaşlar şahsa müdahale etti. Olay yerine sağlık ekibi çağrılırken Volkan Y.’nin kıyafetleri yanması sonucu vücudunun bir kısmında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Volkan Y.’yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Volkan Y. tedavi altına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz