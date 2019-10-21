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Avukat Turgay Karaman vefat etti

Kocaeli'nin tanınmış avukatlarından Turgay Karaman yaşamını yitirdi
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TCDD Liman Müdürlüğünden emekli Remziye Karaman'ın eşi, Ezgi Karaman ile Avukat Emrah Karaman'ın babaları, Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Turgay Karaman (58) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Karaman'ın cenazesi bugün (21 Ekim) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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