TCDD Liman Müdürlüğünden emekli Remziye Karaman'ın eşi, Ezgi Karaman ile Avukat Emrah Karaman'ın babaları, Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Turgay Karaman (58) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Karaman'ın cenazesi bugün (21 Ekim) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Bugün 09:35 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:40 TSİ
Avukat Turgay Karaman vefat etti
Kocaeli'nin tanınmış avukatlarından Turgay Karaman yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz