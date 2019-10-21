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Erdoğan: Sigara haramdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri’ndeki konuşmasında, "sigara haramdır" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada sigaranın zararlarına değinen Erdoğan,  “Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan’ın Diyanet İşler Başkanlığı’na da dayandırarak sarf ettiği ‘sigara haramdır’ sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı diyanetin verdiği fetvayla ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Yorumlar

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Mert Ataman - Sigara haramdır diye Kuran-ı Kerim'de yazmıyor. Ama neler haramdır diye yazıyor bir kez daha hatırlatayım. Kul hakkı yemek haramdır, yalan söylemek haramdır, hırsızlık haramdır, cemaati bölmek, kutuplaştırmak arasına nifak sokmak onlaaaarrrr - bizzzz diye ayrıştırmak haramdır. Bir işe başkası hak etmişken yakınını sokmak haramdır. İftira atmak haramdır. Yediğin haltı başkası yemiş gibi gösterip sütten çıkmış ak kaşık gibi görünmek haramdır. Az önce söylediğini bir saat sonra aksini söylemek ve ilk söylediğini inkar etmek haramdır. Bunları yapması için birisine gerek maddi gerekse oy olarak destek vermek haramdır. Daha sayayım mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 10:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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