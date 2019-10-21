Erdoğan: Sigara haramdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada sigaranın zararlarına değinen Erdoğan, “Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan’ın Diyanet İşler Başkanlığı’na da dayandırarak sarf ettiği ‘sigara haramdır’ sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı diyanetin verdiği fetvayla ilgili paylaşımlarda bulundu.