Hürriyet kampa girecek

CHP Genel Merkezi, tüm belediye başkanlarını 20-21 ve 22 Kasım’da İzmir’de kampa davet etti. Kampın ana gündemi, “Yerel yönetimlerin ortak sorunlarına ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi” olacak. Bu kampta 6 aylık performansların inceleneceği kampta en başarılı belediyeler diğer belediye başkanlarına örnek olması için tanıtılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu kampa katılacak.