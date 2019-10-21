CHP Genel Merkezi, tüm belediye başkanlarını 20-21 ve 22 Kasım’da İzmir’de kampa davet etti. Kampın ana gündemi, “Yerel yönetimlerin ortak sorunlarına ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi” olacak. Bu kampta 6 aylık performansların inceleneceği kampta en başarılı belediyeler diğer belediye başkanlarına örnek olması için tanıtılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu kampa katılacak.
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Hürriyet kampa girecek
Hürriyet kampa girecek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Merkezi’nin belediye başkanlarına yönelik “Yerel yönetimlerin ortak sorunlarına ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi” kampına davet edildi
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Yorumlar
(1 )
ayhan - desene eğlence var
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