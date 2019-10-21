Şans oyunlarında, bir çok defa şanslı numaraların isabet ettiği Kocaeli’ne bu defa Milli Piyango çıktı. Milli Piyango idaresi tarafından 19 Ekim 2019 günü gerçekleştirilen çekilişte,büyük ikramiye İzmit'ten alınan çeyrek bilete vurdu. Kocaelili talihliye Fethiye Caddesi'nden aldığı çeyrek bilete tam 3 milyon lira isabet etti.
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Piyango İzmit’e vurdu
Milli Piyango’nun 19 Ekim 2019 tarihli çekilişinde, büyük ikramiye İzmit'ten alınan çeyrek bilete vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz