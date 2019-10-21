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Piyango İzmit’e vurdu

Milli Piyango’nun 19 Ekim 2019 tarihli çekilişinde, büyük ikramiye İzmit'ten alınan çeyrek bilete vurdu.
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Şans oyunlarında, bir çok defa şanslı numaraların isabet ettiği Kocaeli’ne bu defa Milli Piyango çıktı. Milli Piyango idaresi tarafından 19 Ekim 2019 günü gerçekleştirilen çekilişte,büyük ikramiye İzmit'ten alınan çeyrek bilete vurdu. Kocaelili talihliye Fethiye Caddesi'nden aldığı çeyrek bilete tam 3 milyon lira isabet etti.

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