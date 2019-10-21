İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Kocaeli'de faaliyet gösteren firmalar toplam 221 eleman arıyor. Farklı meslek dallarında eleman arayan firmaların listesi yayınlandı. İşte Kocaeli'de yayınlanan iş ilanında yer alan firmalar:
Bugün 10:29 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:37 TSİ
İşte Kocaeli'de eleman arayan firmalar!
İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz