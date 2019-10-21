Suadiyeli eski muhtar hayatını kaybetti

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Kartepe Suadiye’nin eski muhtarlarından Mehmet Topçu dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 48 yaşındaki eski muhtar Topçu’nun cenazesi ikindi namazına müteakiben Suadiye Merkez Camii’nden kaldırılarak Suadiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Topçu’nun daha önce 2 sefer daha kalp krizi geçirdiği öğrenildi.