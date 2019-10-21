İlim Yayma Cemiyeti’nden otoparkla ilgili açıklama

9 Ekim’de gazetemizde yayınlanan “Köylü Pazarı otopark oldu” başlıklı haberimize İlim Yayma Cemiyeti adına Av. Mehmet Bilgiç’ten açıklama geldi. Açıklamada, “ Söz konusu haberin içeriğine bakıldığında; müvekkil İlim Yayma Cemiyeti’nin kamuya ait bir alanı elinde bulundurulduğu, herhangi bir özel mülkiyeti olmadığı halde bu alanı çevreleyerek kullanıma kapattığı, halihazırda kullanılmayan alanın gelen tepkiler üzerine sadece çevre esnafın kullanımına açtığı şeklinde anlaşılmaya sebebiyet vermektedir.

Haber içeriğinde kastedilen alan müvekkil Cemiyete ait olmadığı gibi, söz konusu alan üzerinde herhangi bir tasarrufu da bulunmamaktadır. Tüm bu mesnetsiz ve kötü niyetli iddialarla kamuoyu yanıltılmıştır. Haber içeriğine kastedilen alan Gölcük Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufundadır. Söz konusu haberde Cemiyetimizin adının zikredilmesi dahi abesle iştigaldir.

Müvekkil İlim yayma Cemiyeti, 1951 yılından itibaren milli ve manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren bir hayır kurumudur. 1953 yılından itibaren “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” statüsüne sahip olup, bu çizgide çalışmalarına devam etmektedir. Müvekkil Cemiyet birçok öğrenciye burs vermekte, 176 yurdu ile kalacak yer imkanı sağlamaktadır. Hal böyle iken gerçeğe aykırı haber içerikleri ile Cemiyete toplum nezdinde oluşmuş güven algısı yıkılmaya, itibarı zedelemeye çalışılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.