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Şevki Yılmaz'dan skandal sözler

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İstanbul Sözleşmesine atıfta bulunarak “Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır dedi
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Rize’nin manevi dinamiklerinden ve kanaat önderi Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca, ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Uzun yıllardır Kocaeli’de ikamet eden 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz da bu programa katıldı. İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine” isim vermeden ateş püsküren Yılmaz, Sözleşmeyle getirilmek istenen sistemi sert sözlerle eleştirdi ve “Yahu ne zaman p....... siz medeniyet yaptınız? Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır” dedi.

ALLAHTAN KORKUN

Yılmaz, aile yapısının bozulması için olabildiğince büyük bir felaketin yaşandığı ifade ederek, şunları kaydetti: “Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım k..... öyle mi? Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya. Açık ve net konuşuyorum. Derdim olduğu için şehir şehir geziyorum bütün Türkiye’de. Aileyi ayakta tutan erkek kadın birliğini dinamitlediğiniz zaman devlet olmaktan tarihe gömülürsünüz. Onun için savaşın şekli 100 senedir değişti aileden bizi yıkmak istiyorlar: Aile olmadan devlet olur mu? Tarihçi İbn-i Haldun ne diyor: Güçlü devletler güçlü milletlerden, güçlü milletler de temeli sağlam ailelerden meydana gelir. Bu medya ne yapmak istiyor bu ülkede ya. Dizilerine varıncaya kadar ahlaksızlık, yuva yıkmak. Peygamber Efendimiz hayanız giderse ne yaparsanız yapın buyuruyor. Bir milleti ayakta tutan hayadır, edeptir. Onun için insan hakları olacak insan hakkı. Hayvan hakkı, ağaç hakkı. Hak, Allah’ın ismidir Allah’tan başkasına Hak değildir. Hukukumuzu Allah belirler. Yeniden Kur’an’ın gölgesinde, Resulullahın ahlakının gölgesinde büyük bir Türkiye inşaası için yola çıkmış Tayyip Erdoğan kardeşime ve yardımcılarına Allah’tan burada yardım diliyorum.”

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Yorumlar

(8)
08

Derviş - konuştuğu yer üniversite. kullandığı dile bak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 12:37
07

ayhan - zengin yapınca medeni birliktelik.fakir yapınca p......lik o.....luk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 12:20
06

Tekin 41 - SEVKI BEY TOPLUM DEGERLERINI AILE DEGERLERINI EN COK HANGI HUKUMET DONEMINDE KAYBETMEYE BASLADI???DIYORSUNUZKI ALLAH TAYYIP BEY VE ARKADASLARINA YARDIMCI OLSUN.PERHIZE BAK TURSUYA BAK.COK KOMIKSINIZ YA.GULERIM AGLANACAK HALINIZE.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Ekim 12:16
05

Kemal - adam yerine koyup konuşturanda kabahat

akp li belediyelerden nemalanan tarikatçı.büyükşehirde bunun cematlarına yer tahsis ediyor

yazıklar olsun...

birde nerde konuşuyor ona bakın..

akp nin beslediği sülüklerden.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Ekim 12:15
04

Nurettin ozturk - Şevki yılmaz İstanbul sozlesmesini ben mi imzaladım

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Ekim 12:05
02

Halkın Içinden - İstanbul Sözleşmesi'ne beddua ediyor. Sözleşmeyi imzalayanlara dua ediyor. Akıl yoksunu zavallı..

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 21 Ekim 11:40
01

Ramiz Karaeski - Birisi şu eksikzekalıya zinayı akepenin suç olmaktan çıkarıldığını falan anlatsın bilale anlatır gibi ama!!!!!

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 21 Ekim 11:05
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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