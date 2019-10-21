Şevki Yılmaz'dan skandal sözler

Rize’nin manevi dinamiklerinden ve kanaat önderi Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca, ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Uzun yıllardır Kocaeli’de ikamet eden 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz da bu programa katıldı. İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine” isim vermeden ateş püsküren Yılmaz, Sözleşmeyle getirilmek istenen sistemi sert sözlerle eleştirdi ve “Yahu ne zaman p....... siz medeniyet yaptınız? Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır” dedi.

ALLAHTAN KORKUN

Yılmaz, aile yapısının bozulması için olabildiğince büyük bir felaketin yaşandığı ifade ederek, şunları kaydetti: “Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım k..... öyle mi? Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya. Açık ve net konuşuyorum. Derdim olduğu için şehir şehir geziyorum bütün Türkiye’de. Aileyi ayakta tutan erkek kadın birliğini dinamitlediğiniz zaman devlet olmaktan tarihe gömülürsünüz. Onun için savaşın şekli 100 senedir değişti aileden bizi yıkmak istiyorlar: Aile olmadan devlet olur mu? Tarihçi İbn-i Haldun ne diyor: Güçlü devletler güçlü milletlerden, güçlü milletler de temeli sağlam ailelerden meydana gelir. Bu medya ne yapmak istiyor bu ülkede ya. Dizilerine varıncaya kadar ahlaksızlık, yuva yıkmak. Peygamber Efendimiz hayanız giderse ne yaparsanız yapın buyuruyor. Bir milleti ayakta tutan hayadır, edeptir. Onun için insan hakları olacak insan hakkı. Hayvan hakkı, ağaç hakkı. Hak, Allah’ın ismidir Allah’tan başkasına Hak değildir. Hukukumuzu Allah belirler. Yeniden Kur’an’ın gölgesinde, Resulullahın ahlakının gölgesinde büyük bir Türkiye inşaası için yola çıkmış Tayyip Erdoğan kardeşime ve yardımcılarına Allah’tan burada yardım diliyorum.”