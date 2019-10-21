Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi uyarınca muhtarlık bölgesi delege seçimleri için genel merkez tarafından düzenlenen üye listeleri bugün itibariyle askıya çıktı. Söz konusu listelerin 27 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ilçe binasında listeler askıda tutulacağı öğrenildi. Konuyla ilgili CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Tüm üyelerimizin üye listelerinden kayıtlarını kontrol etmenlerini rica ediyoruz" dedi.
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CHP İzmit’te listeler askıya çıktı
CHP’de belirlenen kongre takvimi uyarınca muhtarlık bölgesi delege seçimleri için üye listeleri bugün itibariyle askıya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz