CHP İzmit’te listeler askıya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi uyarınca muhtarlık bölgesi delege seçimleri için genel merkez tarafından düzenlenen üye listeleri bugün itibariyle askıya çıktı. Söz konusu listelerin 27 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ilçe binasında listeler askıda tutulacağı öğrenildi. Konuyla ilgili CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Tüm üyelerimizin üye listelerinden kayıtlarını kontrol etmenlerini rica ediyoruz" dedi.