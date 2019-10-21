Olay, Gebze'de Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir gelini ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kayınpeder, gelinini darp etti. Olayın basına yansımasının ardından gözaltına alınan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö., bu kez de gelinin evini ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında M.Ö. ve F.Ö. çiftinin evde olmadığı öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün 11:04 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:34 TSİ
Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı
Gebze'de gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz