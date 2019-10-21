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KTO’DA İmar Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Körfez Ticaret Odası 22 Ekim Salı Günü (yarın) 16:00’da Körfez Ticaret Odası meclis salonunda bilgilendirme toplantısı yapacak
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Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Salı Günü (yarın) 16:00’da Körfez Ticaret Odası meclis salonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde bilgilendirme toplantısı yapılacak

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ DETAYLI OLARAK KONUŞULACAK

Körfez Ticaret Odası meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Kocaeli genelinde imar uygulamaları, yapı koşullarında değişiklikler ve yeni imar yönetmeliği ile ilgili üyelerin talepleri dinlecek. Merak edilen soruların cevaplandırılacağı toplantıya katılımın yoğun olması bekleniyor

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi --- Okunma

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