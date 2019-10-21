KTO’DA İmar Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Salı Günü (yarın) 16:00’da Körfez Ticaret Odası meclis salonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde bilgilendirme toplantısı yapılacak
İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ DETAYLI OLARAK KONUŞULACAK
Körfez Ticaret Odası meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Kocaeli genelinde imar uygulamaları, yapı koşullarında değişiklikler ve yeni imar yönetmeliği ile ilgili üyelerin talepleri dinlecek. Merak edilen soruların cevaplandırılacağı toplantıya katılımın yoğun olması bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz