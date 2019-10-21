Alişan Pehlivanlı vefat etti

Darıca’da oturan Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Şubesi, MPS Metal iş yeri sendika temsilcisi Ali Pehlivanlı’nın oğlu 12 yaşındaki Alişan Pehlivanlı, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Alişan Pehlivanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Henüz 12 yaşında olan Ali Pehlivanlı, bugün memleketi Kırıkkale’de toprağa verilecek.