Darıca’da oturan Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Şubesi, MPS Metal iş yeri sendika temsilcisi Ali Pehlivanlı’nın oğlu 12 yaşındaki Alişan Pehlivanlı, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Alişan Pehlivanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Henüz 12 yaşında olan Ali Pehlivanlı, bugün memleketi Kırıkkale’de toprağa verilecek.
Bugün 12:19 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
Alişan Pehlivanlı vefat etti
Kanser tedavisi gören 12 yaşındaki Alişan Pehlivanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz