Kandıra'da yaşayan 40 yaşındaki Serkan Çoşkun ‘nun evinin bahçesinde yeni yetişmekte bulunan dut ağacı meyve verdi. Her yılın Mayıs ve Haziran aylarında hasadı yapılan dut meyvesinin Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı. Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve veresinin imkansız olduğunu söyleyen Serkan Çoşkun '' Sanırım mevsimler şaşırdı. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başlamışlar. Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor'' dedi.
Bugün 12:27 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı
Kandıra'da bir evin bahçesinde yeni yetişmekte olan dut ağacı meyve verdi. Dut ağacının Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz