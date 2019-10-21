İzmit Belediyesi tarafından mahallerde vatandaşların faydalanması için muhtarlıklara teslim edilmek üzere, 600 adet katlanabilir plastik masa, 5000 adet plastik sandalye ve 2500 adet plastik tabure alım ihalesi gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler Kayalar Plastik A.Ş 196.300.00 TL, Zümrüt Ambalaj 164.419.00 TL olarak açıklandı.Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından kazanan firmanın açıklanacağı belirtildi.