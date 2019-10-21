Kocaelispor, Engin Korukır ile yollarını ayırıyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ile yollar ayrılıyor. Yönetim kurulu bu akşam (Pazartesi) 18.00’de bir araya gelecek. BrungaTesisleri’deki toplantının ardından Korukır’a resmi olarak teşekkür edilmesi bekleniyor.
TURAN KAYNAR HELALLİK İSTEDİ
Elde edilen bilgilere göre dün gece 1 sularında Körfez’deki Brunga Tesisleri’ne giden yardımcı teknik adamlardan Turan Kaynar’ın eşyalarını topladığı ve kimi çalışanlarla helalleştiği öğrenildi. Yine yardımcılardan Faruk Sarman’ın da yakın çevresine “Bıraktık” dediği belirtildi.
FARK 5’E ÇIKMIŞTI
Son oynanan ve 1-0 kaybedilen Karşıyaka maçının ardından lider Erokspor ile arasındaki puan farkı 5’e çıkan Kocaelispor’da Korukır, yenilgilerin yanında oyun olarak da takıma dokunamadı ve Kozan maçı dışındaki tüm mücadelelerde Yeşil Siyahlılar rahat bir futbol izleyemedi.
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Yorumlar
(2 )
Cem Sancak - engin hocayı ve bu topçuları getiren yönetim de istifa etmelidir.yeni gelen hocanın bahanesi hazır, nasıl olsa bu takımı ben kurmadım diyip işin içinden çıkar.
Karahan - Engin hoca ne yapsın futbolcular ruhlarını kaybetmişler giydikleri o şanlı formanın hakkını versinler önce asam gibi oynasınlar hırs yok, mücadele yok kişisel hatalar haddinden fazla adam prf olmuş yanına pas atamıyor bırakın bu işleri amatörde daha güzel maçlar oluyor
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