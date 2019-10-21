Turgay Karaman’a adliye önünde veda

TCDD Liman Müdürlüğü’nden emekli Remziye Karaman’ın eşi, Ezgi Karaman ile Avukat Emrah Karaman’ın babaları, Kocaeli Barosu Avukatı Turgay Karaman 58 yaşında yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Bugün Karaman için Kocaeli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Candemir Gültekin, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yakınları ve çok sayıda avukat katılım gösterdi. Turgay Karaman’ın oğlu Emrah Karaman taziyeleri kabul ederken, Remziye Karaman ve kızı Ezgi Karaman ise gözyaşları içinde ayakta zor durdu.

“UĞURLAR OLSUN”

Törende Turgay Karaman’ın tabutu başında helallik alınarak dualar okundu. Duaların ardından konuşma gerçekleştiren Baro Başkanı Gültekin, “Çok kısa süre içerisinde birbirinden kıymetli meslektaşlarımızı adliye önünde ebediyete yolcu ediyoruz. Çok üzgünüz. Turgay abi hepimiz için çok kıymetli bir dosttu, meslektaştı. Onu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm ailesine, camiamıza sabırlar diliyoruz. Uğurlar olsun” ifadelerinde bulundu. Karaman’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.