Karısı ayrılmak isteyince benzin döküp kendini yakmış!

Dün akşam saatlerinde meydana Gölcük Merkez Mahallesi’nde bulunan balıkçılara yakın iş merkezinde meydana gelen olayda iddialara göre eşiyle tartışan Volkan Y.’yi tartışmaların büyümesi üzerine balıkçılar araya girerek ayırdı. Volkan Y. ise olay yerinden ayrılarak 10 dakika sonra elinde benzin ile gelip üzerine dökerek çakmağı ateşledi. Volkan Y. alevler içinde kalırken balıkçılar kovalarla şahsa müdahale etti. Volkan Y.’nin ise bu sırada kıyafetleri yanarken vücudunun bir kısmında da yanıklar oluştu.

AYRILMAK İSTEDİ İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Volkan Y.’nin tedavisi sürerken, şahıs hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Volkan Y.’nin kendisini yakmasıyla ilgili olarak eşinin kendisinden ayrılmak istediği sonucunda böyle bir şey yaptığı iddia edildi.