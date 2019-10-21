Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün edinilen bilgilere göre dün, tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini elinden vurdu. Hastaneye kaldırılan Aygün, hemen tedavi altına alındı. Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlediği esnada yanlışlıkla kendini vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz