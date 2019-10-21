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MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlediği esnada yanlışlıkla kendini vurdu.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün edinilen bilgilere göre dün, tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini elinden vurdu. Hastaneye kaldırılan Aygün, hemen tedavi altına alındı. Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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