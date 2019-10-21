Büyükakın yeni çınar fidanını dikti!

Geçtiğimiz günlerde çürümeden dolayı tehlike yarattığı için ekipler tarafından kesilen Fevziye Camii önündeki çınar ağacının yerine, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yeni çınar fidanı dikildi. Fevziye Camii önünde öğlen namazı sonrası yapılan fidan dikimi etkinliğine Büyükakın’ın yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Akp İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Ak Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İzmit Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, eski İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇINARLARI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DİKİYRUZ”

Fidan dikiminin ardından konuşma yapan Büyükakın; “Geçtiğimiz günlerde burada bir inceleme yapıldı. Ağaçlarımızın tamamının röntgeni çekildi. Orman Mühendisleri tarafından iç yapıları incelendi. Mühendislerimizin tespitleri sonucu, sağlıksız bulunan ve tehlike arz eden ağaçlar için kuruldan izinler alındı. Ve tehlike arz eden ağacın yerine yeni bir ağaç dikmek istedik ve yenisini diktik. Hayırlı uğurlu olsun. Şuanda tespiti yapılan herhangi başka bir ağaç yok, tespitler yapıldıkça yenileri aynı cinsten dikilmeye devam edecek. Çınarlarımızı, fidanlarımızı, evlatlarımız ve çocuklarımız için dikiyoruz” dedi.