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Kartepe'de intihar girişimi!

Kartepe’de cezaevinden yeni çıktığını söyleyen bir adam, cami inşaatın tepesine intihar etmek için çıktı.
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Edinilen bilgilere göre, olay Kartepe'de kaymakamlığın tam karşısındaki cami inşaatında meydana geldi. İnşaatta ki direğin üzerine çıkan şahıs “Kaymakam buraya gelecek. Vali buraya gelecek açım, işsizim, cezaevinden yeni çıktım dediği iddia ediliyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabası sürüyor. Olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman gençle sohbet ederek ikna etti ve genç adam inşaattan indirildi.

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