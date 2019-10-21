Kağıtspor voleybolda zirvede!

Lige İzmir’de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, evinde oynadığı ilk maçta rakibi Jeopark Kula Sporu da ustun oyunuyla yendi. Temsilcimiz bu sonuç ile 2’de 2 ile zirveye yerleşti.

GÜÇLÜ OYUNLA RAHAT BİR GALİBİYET

Oyuna güçlü başlayan ilimiz temsilcisi ilk seti ortaya koyduğu oyun ile 25-17 kazandı. İkinci sette dengeli oynayan Kağıtspor 25-21 ile skoru 2-0 a getirdi. 3. sette oyuna el koyan temsilcimiz, 25-13 gibi bir skorla seti kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz rakibine set vermeden maçı kazanmış oldu.

“ÜÇTE ÜÇ YAPMAK İSTİYORUZ”

Büyükşehir Kağıtspor lige oynadığı 2 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok; “Evimizde oynamanın avantajı vardı. Bu avantajı iyi kullanıp seyircimizin de desteği sayesinde rakibimize set vermeden maçı kazandık. Lig uzun bir maraton. 3. hafta Alanya Belediye ile deplasmanda karşılaşacağız. Yarından itibaren antrenmanlara başlayıp üçte üç yapmak istiyoruz” dedi.