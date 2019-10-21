Cumhuriyet Koşusu’na hazır mısınız?..

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamalarında Kocaeli’de coşku ve heyecan Büyükşehir’in 4 gün sürecek festival programıyla zirve yapacak. Cumhuriyet Koşusuyla start alacak festivalde arabada açık hava sineması gibi çok dikkat çekecek programlar da yer alıyor. Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ödüllü Cumhuriyet Koşusu, 26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10.30’da Sekapark’ta gerçekleştirilecek.