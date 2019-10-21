İşte dilimizdeki şarkı: Uykular haram oldu!..

Aslen Kayserili olan Fatih Bulut’un fenomen olan “Uykular haram oldu” şarkısını son günlerde Kocaelispor taraftarı da dillerinden düşürmüyor. Sezona çok iddialı ve heyecanlı giren ancak son 4 maçın 3’ünü kaybederek kahrolan Yeşil Siyahlılar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor

YENİLMEK FUTBOLDA VAR, AMA?

Alınan yenilgilerden ziyade camiayı üzen konu doğaçlama futbol ve plansız oyun. Atak başlangıçlarında tercih hataları yapan, sabit forvet Yakup’a uzun mesafeli paslarla top kayıpları yapan, çabuk oyun ile acele oyunu bir birine karıştıran, kaos futbolu ile neticeye ulaşmak isteyen ve bitirici bölgede de varlık gösteremeyen Kocaelispor’un lider Erokspor ile arasındaki puan farkı 5’e çıktı.

58 OTOBÜS DOLUSU TARAFTAR

Pazar akşamı Erbaaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’un bu haftayı da sendromlu geçirecek. Kocaelispor’da 12. adam Karşıyaka maçını izlemek için İzmir’e, uçak ve münferit gidişler hariç tam 58 otobüs dolusu taraftar ile akın etti. Pazar sabahı erken saatlerde yollaradüşen Yeşil Siyahlılar, İzmir merkezini, Kordon’u ve Konak Meydanı’nı İzmit sesleri ile inletti. Yaklaşık 3 bin kadar Kocaelispor taraftarı Güzel İzmir’i renklendirirken, son derece başarılı bir deplasman organizasyonunu geride bıraktı.

SANCILI GEÇECEK AMA OLACAK!

Beklentileri yüksek olan ve Karşıyaka deplasmanından 3 puan ile isteyen Yeşil Siyahlılar yine üzüntü dolu bir maçı geride bıraktı. Gelinen noktada kahrolan camia takımın üst lige çıkacağına inanıyor ama sürecin sancılı geçeceğini de düşünüyor. Teknik adam Engin Korukır’un istifa edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Korukır’ın istifayı düşünmediğini, yönetimin alacağı karara saygılı olduğu öğrenildi.