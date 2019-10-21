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Deplasmanda gol yeme hastalığı sürüyor!..

Kocaelispor’un deplasmanda gol yeme alışkanlığı Karşıyaka maçında da devam etti. Sezonun ilk maçı olan ve 1-0 kazanılan Payas maçı dışındaki tüm dış saha maçlarında topu filelerinden çıkaran Yeşil Siyahlılar, yediği gollerin reaksiyonunu da gösteremiyor.
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Kocaelispor’un deplasmanda gol yeme alışkanlığı Karşıyaka maçında da devam etti. Sezonun ilk maçı olan ve 1-0 kazanılan Payas maçı dışındaki tüm dış saha maçlarında topu filelerinden çıkaran Yeşil Siyahlılar, yediği gollerin reaksiyonunu da gösteremiyor.

YİNE DURAN TOP!

Nedense önlem almakta zorlandığımız duran top arızamız İzmir’de de kendisini gösterdi ve Karşıyaka’ya 3 puanı getiren gol gol duran toptan geldi. Yenilen golde soldan Görkem’in ortasında Metin’in aşırdığı topu Hakan tamamladı. Ercüment’i geçen topu Kemal Can çizgiden çıkardı, boşta kalan topu yine Hakan’a geldi ve bu futbolcu topu iyi noktaya göndererek fileleri havalandırdı.

Bugün 17:20 TSİ - Spor --- Okunma

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