Yetiş ya Süleyman!..

Karşıyaka maçı öncesinde geride bıraktığı 8 maç sonunda 16 puan toplayan ve lider Erokspor’un 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan Kocaelispor, Karşıyaka ile deplasmandan puansız döndü. Erok’un da kazanması ile fark 5’e çıktı. Ofspor maçında kırmızı kart gören ve Büyükçekmece Tepecik ile Kozanspor maçlarında forma giyemeyen Burak Süleyman, Karşıyaka maçı ile birlikte de cezasını tamamladı. Burak Süleyman’ın olmadığı 3 maçın 2’sini kaybeden Kocaelispor, Erbaa maçında kaptanını oynatabilecek.