Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. İzmit Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş’ı uzatmalarda yenerek, ilk maçta Elazığ iç saha yenilgisini affettirdi: 88-89.
Bugün 17:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:23 TSİ
İzmitli Periler, Kartal’ın tüylerini yoldu: 88-89
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz