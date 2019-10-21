Hakemin yaktığı İlimtepe Kullar galibiyeti kaçırdı

İstanbul temsilcisi Sultangazispor’un cezası nedeniyle Beykoz Paşabahçe Stadı’nda oynanan maça her iki takım da hızlı başladı. Henüz maçın basında Sultangazi serbest vuruş kazandı. Defanstan dönen serbest vuruşta top Eray’ın önüne düştü. Eray da sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi. Devre Sultangazi’nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

PENALTIYI VERMEDİ, İLİMTEPE’Yİ YAKTI…

Maçın ikinci yarısında da hakem faciası vardı. Maça ikinci yarı çok hızlı başlayan İlimtepe Kullarspor, 49. dakikada Yahya kemal’in şutunu kaleci İbrahim son anda kornere çeldi. 54. dakikada defansın arkasına atılan topu takip eden Ufuk, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda her iki takım da baskı kurmaya ve kontra ataklarla pozisyon bulmaya çabaladı, ama bunları değerlendiremedi. Hakem buz gibi penaltıyı da vermeyince Kullarspor galibiyeti kaçıran taraf olarak deplasmanda üzüldü.