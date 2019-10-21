Gebze’nin Kaan’ı var

Kadroda revizyona giden teknik direktör Tuncay Soyak, stoper Semih’i yedek kulübesine çekti, yerine Anılcan’ı oynattı. Mehmet Ali Yücel ve Serhat Enes’e de ilk kez 11’de şans veren Soyak, doğru bir kadro ve dizilişle galibiyete katkı sundu. Kuştepe Stadı’ndaki mücadeleye ev sahibi Çayırovaspor hızlı başladı. İlk dakikalarda golü arayan Soner Büyükergun’un öğrencileri iki önemli fırsatı değerlendiremedi. Sezonu geç açmasından dolayı kondisyon sıkıntısı yaşayan yeşil-siyahlılar nitekim ilerleyen dakikalarda oyundan düşerek Gebzespor’a teslim oldu.

KAAN AKAR’DAN HAT-TRİCK

Menekşe’de sazı eline alan Kaan Akar, 33, 40 ve 43.dakikalarda attığı kafa golleriyle Çayırovaspor’un fişini çeken oyuncu oldu. İlk 45 dakikayı 3-0’lık skorla geçen Gebzespor, mücadelenin ikinci yarısında ise Barış Bakır’la ağları gördü ve skoru 4-0’a taşıdı. Bu dakikadan sonra mor-beyazlı oyuncular devamlı pas yaparak oyunu rölantiye aldı. Çayırovaspor’da Ömer Akçal 78’de durumu 4-1’e getiren golü kaydetti. Mücadelenin skorunu 90’da Ömer Faruk Bilgin’in attığı penaltı golü belirledi: 2-4. Gebzespor bu sonuçla puanını 9’a çıkartırken, Çayırovaspor ise bu haftayı da puansız geçti.