Lider Mertspor farklı kazandı: 5-1

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, sezon başından itibaren başarılı sonuçlar elde eden, beş maçta 5 galibiyet bir beraberlikle zirveye kurulan Mertspor, liderliğini sürdürüyor. Lider takım, M.Ali Kağıtçı’da konuk ettiği Gebze Denizliköyüspor’u, rahat futbol ardından 5-1’le puansız gönderdi.

TEK KALE OYNADILAR…

Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Mertspor, maçın ilk yarısını Mert ve Alper’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. Gebze Denizliköyüspor’un ise tek golü 45+2’de Erhan’dan geldi. Maçın ikinci yarısında da tek kale oynayan ve ikinci yarıya fırtına gibi giren Mertspor, 48. dakikada Mert’le ikinci golünü attı. 80’de Caner ve 85 Turgay farkı açtı.

İkinci sırada yer alan İzmit Gültepespor ise Kocaeli Nusretiyespor’u 5-0 yendi, puanını 15’e çıkardı.

MERTSPOR: 5

G.DENİZLİKÖYÜ: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Ali Eren Sayın ***, Furkan Güler ***, Resül Çakmak ***

MERTSPOR: Nazif ***, Erkut *** (İlker **), Hakkı ***, Tayfun ***, Serdar ***, Gökhan ***, Turgay ***, Mutlu ** (Alper ***), Tolga ***, Caner ***, Mert *** (Bahadır **)

G.DENİZLİKÖYÜ: Ahmet * (Sezer **), Yusufcan **, Atakan **, Mustafa **, Onur **, Şenol **, Şemsettin **, Burak ** (Cevdet *)(Selçuk *), K.Mustafa **, Erhan ***, Özgür **

GOLLER: Mert DK.35-48,Alper DK.45,Caner DK.80, Turgay DK.85(Mertspor), Erhan DK.45+2 (G.Denizliköyüspor)