Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:51 TSİ- Spor G: Bugün 17:55 TSİ

Lider Mertspor farklı kazandı: 5-1

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, sezon başından itibaren başarılı sonuçlar elde eden, beş maçta 5 galibiyet bir beraberlikle zirveye kurulan Mertspor, liderliğini sürdürüyor.

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, sezon başından itibaren başarılı sonuçlar elde eden, beş maçta 5 galibiyet bir beraberlikle zirveye kurulan Mertspor, liderliğini sürdürüyor. Lider takım, M.Ali Kağıtçı’da konuk ettiği Gebze Denizliköyüspor’u, rahat futbol ardından 5-1’le puansız gönderdi.

TEK KALE OYNADILAR…

Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Mertspor, maçın ilk yarısını Mert ve Alper’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. Gebze Denizliköyüspor’un ise tek golü 45+2’de Erhan’dan geldi. Maçın ikinci yarısında da tek kale oynayan ve ikinci yarıya fırtına gibi giren Mertspor, 48. dakikada Mert’le ikinci golünü attı. 80’de Caner ve 85 Turgay farkı açtı.

İkinci sırada yer alan İzmit Gültepespor ise Kocaeli Nusretiyespor’u 5-0 yendi, puanını 15’e çıkardı.

MERTSPOR: 5

G.DENİZLİKÖYÜ: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Ali Eren Sayın ***, Furkan Güler ***, Resül Çakmak ***

MERTSPOR: Nazif ***, Erkut *** (İlker **), Hakkı ***, Tayfun ***, Serdar ***, Gökhan ***, Turgay ***, Mutlu ** (Alper ***), Tolga ***, Caner ***, Mert *** (Bahadır **)

G.DENİZLİKÖYÜ: Ahmet * (Sezer **), Yusufcan **, Atakan **, Mustafa **, Onur **, Şenol **, Şemsettin **, Burak ** (Cevdet *)(Selçuk *), K.Mustafa **, Erhan ***, Özgür **

GOLLER: Mert DK.35-48,Alper DK.45,Caner DK.80, Turgay DK.85(Mertspor), Erhan DK.45+2 (G.Denizliköyüspor)

Bugün 17:51 TSİ - Spor --- Okunma

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti) mask
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti)
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019) mask
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019)
Ahmet Özer: Bir Gölcüklü olarak utanıyorum!.. mask
Ahmet Özer: Bir Gölcüklü olarak utanıyorum!..
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0 mask
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu! mask
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Kocaelili vatandaş isyan etti! mask
Kocaelili vatandaş isyan etti!
Müezzin camide kendini astı! mask
Müezzin camide kendini astı!

GALERİ

İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL