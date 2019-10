Altın: Böyle bir şey olamaz!..

Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Erhan Altın, Karşıyaka ile İzmir’de oynanan maçı kimsenin bir tasarrufu olmadan, kendi isteği ile izlediğini belirtti

YANINDA DEĞİL, ÖNÜNDEYİM

Kocaelispor’un eski teknik adamlardan Erhan Altın, Karşıyaka’nın 1-0 kazandığı maçı Atatürk Stadı’nda izleyenler arasındaydı. Deneyimli teknik adamın maçı izlemesi kafalarda farklı yorumlandı ve “Yönetim Erhan Altın’ı mı düşünüyor?” sorularını da berabere getirdi. Altın gazetemize yaptığı açıklamada, böyle bir düşüncenin asla olmadığını, bu algının kendisini üzdüğünü belirtti ve “Engin benim kardeşim. Onun yanında değil, önündeyim” dedi.

KENDİMİ GÜNCEL TUTMAM LAZIM

Bir teknik adamın her zaman kendisini güncel tutması gerektiğini belirten Erhan Altın şu ifadelere yer verdi: Ben teknik adamım ve kendimi her anlamda güncel tutmak zorundayım. Doğal olarak her hafta bol bol maç izlerim. Şu an Bodrum’dayım. Bu hafta da, Karşıyaka – Kocaelispor maçı olmak üzere Akhisar – Eskişehir, Manisa – Pendik, Menemen – Erzurum ve Altınordu – Altay maçlarını yerinde izledim.

BUNU BANA DİYEMEZLER BİLE

Dediğim gibi bu benim görevim. Hem Kocaelispor’un İzmir’e gelmesi de benim için fırsattı. Teknik adamlık kariyerimde Kocaelispor’un çok önemli bir yeri var. Maç öncesi Engin kardeşimi otelde ziyaret ettim, kendisi ile takıma başarı diledim. Benim maçı izlemem kesinlikle bir tavsiye üzerine değil, kendi aldığım bir karara göre oldu. Hem Engin benim kardeşim ya. Bana birisi böyle bir niyette bile gelse sert bir dille tepkimi veririm.

BUNLAR ARTIK GERİDE KALSIN

Futbolumuzda artık bu tür konuların geride kalması gerektiğini düşünüyorum. Amacımız takıma odaklanmak olmalı. Böylesi düşünceler bize sadece zarar verir. Evet, teknik adamlar arasında böylesi hareketler yok mu, var. Ama yanlış, asla onaylamıyorum. Şu da var, saha içindeki teknik adamlar da maçları izleyen diğer teknik adamlar için “Neden burada” diyemez. Sana ne..! Adam gelir maçını izler. Sen de işine bakmak zorundasın.

İLK KEZ YENİLMİYOR

Futbolda yenilgiler olacaktır. Engin hocam ilk kez mağlup olmuyor. Onun tecrübesi fazlası ile bu liglere yeter. Yönetimi de ayrıca kutluyorum. Transfer yasağını kaldırdı. Taraftara ise söyleyecek kelime bulamıyorum. Muhteşemlerdi. Bu takım dipteydi, sıfırın da altındaydı. Taraftar bu camianın dirilmesi için çok büyük bir çaba harcadı. Bu kadar zorluklar ve zahmetlerle geçen süreç kolay hırpalanmamalı. Ben çok inanıyorum. Efsane geri dönecek!