Kocaelispor’da Karşıyaka maçı çok da istediği gibi geçmedi. Yine kaleye gitmekte zorlanan Yeşil Siyahlılar ilk yarıda tek bir pozisyon dahi bulamazken, ikinci yarıda toparlandı, Gökayve Mutlu ile gole yaklaşsa da fileler havalanmadı. İlk yarının sonunda teknik adam Engin Korukır’ın hakem Emre Korkmaz’a penaltı isyanı vardı. Yakup 44. dakikadaceza sahası içinde düşürülmüş, hakem Korkmaz devam kararı vermişti. Bu pozisyondan 4 dakika önce de Gökay düşürülmüştü. Korukır soyunma odasına girerken “İlki için bir şey diyemem ama ikincisi yüzde bir milyon penaltı. Yakışmıyor. Bakın hepiniz gencecik hakemsiniz. Bunları görmeniz lazım” dedi.
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Yüzde bir milyon penaltıydı
Kocaelispor’da Karşıyaka maçı çok da istediği gibi geçmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz