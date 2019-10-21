Yüzde bir milyon penaltıydı

Kocaelispor’da Karşıyaka maçı çok da istediği gibi geçmedi. Yine kaleye gitmekte zorlanan Yeşil Siyahlılar ilk yarıda tek bir pozisyon dahi bulamazken, ikinci yarıda toparlandı, Gökayve Mutlu ile gole yaklaşsa da fileler havalanmadı. İlk yarının sonunda teknik adam Engin Korukır’ın hakem Emre Korkmaz’a penaltı isyanı vardı. Yakup 44. dakikadaceza sahası içinde düşürülmüş, hakem Korkmaz devam kararı vermişti. Bu pozisyondan 4 dakika önce de Gökay düşürülmüştü. Korukır soyunma odasına girerken “İlki için bir şey diyemem ama ikincisi yüzde bir milyon penaltı. Yakışmıyor. Bakın hepiniz gencecik hakemsiniz. Bunları görmeniz lazım” dedi.