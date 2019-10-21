Baturman Derince'deki yangını söndüremedi

Geçtiğimiz yıl büyük paralar harcayarak şampiyon olan ve sezon başında da yüklüce bir transfer yaparak, diğer takımların önüne geçen Belediye Derince, 3.Lig’de umduğunu bulamadı. Tribünler ise hızla boşalıyor. Bülent Baturman’ın gelişi bile kötü gidişe engel olamadı.

SEÇİMLİK BAŞARININ ARDINDAN ENKAZ…

Her zamanki gibi bir profesyonel kulüp daha siyasilerin kurbanı oldu. Yıllarca Kocaelispor aynı akıbeti yaşayıp bugünlere gelirken, Körfez ve Kocaeli Birlik, Darıca, Gebzespor, Gölcükspor ve şimdi de Derince, siyasete kurban edildi. Yerel seçimler nedeniyle gaz verilen Belediye Derince’ye çuvalla para harcanıp takım geçen yıl BAL’da şampiyon yapılırken, Zeki Aygün’ün başkanlığa gelmesiyle beraber yeni sezon öncesinde de çuvalla para harcanıp, pahalı bir takım kuruldu. Ama hüsran yine hüsran. Şampiyonluğun mimarı talip Yeşilyurt gönderilirken, yerine gelen Bülent Baturman da tam bir enkaz yığını aldı. Takım iç sahada bu kez de Fethiyespor’a yenilerek dibe inişini sürdürdü. Tabii şimdi Baturman da, haklı olarak devre arasında transfer isteyecek ve yine çuvalla para harcanmak zorunda kalınacak.

İYİ BAŞLADILAR AMA…

Sezon başında 2 galibiyetle bir anda zirveye çıkan ligin yenisi Belediye Derincespor, 9’uncu hafta maçında, yine kendi sahasında, 8 inci sırada 10 puanda olan Fethiyespor'a 1-0’la teslim oldu. Bülent Baturman ile ilk maçına çıkan takım, yine puan alamadı. Ligde dördüncü yenilgisini alan ve 2 galibiyet ve üç beraberliği bulunan, Belediye Derincespor, hafta arasında teknik sorumlu olarak takımın başına gelen Bülent Baturman’a rağmen kötü gidişine dur diyemedi. Belediye Derincespor, Fethiyespor karşısında kötü futbol oynarken, orta sahadan top çıkarmakta zorlandı. Artık çanlar Derince ekibi için çalıyor. Deplasman takımı, Fethiyespor daha derli toplu futbol oynadı. Belediye Derince’nin cılız ataklarını savuşturmakta zorlanmadı. Maçın ilk yarısında Derinceli Efe Karaoğlu, rakibini ceza alanı içinde düşürünce, hakem Burak Kaplan penaltı noktasını gösterdi. Turgay Penaltı atışını kullandı takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 75’inci dakikasında ise Belediye Derincespor atağında rakip futbolcu rakibini yere indirdi, hakem penaltı noktasını gösterdi, ancak yardımcı hakem Deniz Demirel, hakemi çağırdı, pozisyonun çizgi dışında olduğu söyleyip, penaltıyı iptal ettirdi.

‘BUNLAR SENİ DE SATAR!..’

Maç sonrası Derince taraftarları, futbolcuları protesto etti.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yine başı önde giden futbolcular, maçı izleyen taraftarların tehkisiyle karşılaştı. Aaraya giren teknik sorumlu Bülent Baturman taraftarları sakinleştirdi, ancak bazı taraftarlar Baturman'a “Hocam bu futbolcular seni de satar” diye tepki gösterdi.