Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:57 TSİ- Spor G: Bugün 18:00 TSİ

Baturman Derince'deki yangını söndüremedi

Geçtiğimiz yıl büyük paralar harcayarak şampiyon olan ve sezon başında da yüklüce bir transfer yaparak, diğer takımların önüne geçen Belediye Derince, 3.Lig’de umduğunu bulamadı.

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz yıl büyük paralar harcayarak şampiyon olan ve sezon başında da yüklüce bir transfer yaparak, diğer takımların önüne geçen Belediye Derince, 3.Lig’de umduğunu bulamadı. Tribünler ise hızla boşalıyor. Bülent Baturman’ın gelişi bile kötü gidişe engel olamadı.

SEÇİMLİK BAŞARININ ARDINDAN ENKAZ…

Her zamanki gibi bir profesyonel kulüp daha siyasilerin kurbanı oldu. Yıllarca Kocaelispor aynı akıbeti yaşayıp bugünlere gelirken, Körfez ve Kocaeli Birlik, Darıca, Gebzespor, Gölcükspor ve şimdi de Derince, siyasete kurban edildi. Yerel seçimler nedeniyle gaz verilen Belediye Derince’ye çuvalla para harcanıp takım geçen yıl BAL’da şampiyon yapılırken, Zeki Aygün’ün başkanlığa gelmesiyle beraber yeni sezon öncesinde de çuvalla para harcanıp, pahalı bir takım kuruldu. Ama hüsran yine hüsran. Şampiyonluğun mimarı talip Yeşilyurt gönderilirken, yerine gelen Bülent Baturman da tam bir enkaz yığını aldı. Takım iç sahada bu kez de Fethiyespor’a yenilerek dibe inişini sürdürdü. Tabii şimdi Baturman da, haklı olarak devre arasında transfer isteyecek ve yine çuvalla para harcanmak zorunda kalınacak.

İYİ BAŞLADILAR AMA…

Sezon başında 2 galibiyetle bir anda zirveye çıkan ligin yenisi Belediye Derincespor, 9’uncu hafta maçında, yine kendi sahasında, 8 inci sırada 10 puanda olan Fethiyespor'a 1-0’la teslim oldu. Bülent Baturman ile ilk maçına çıkan takım, yine puan alamadı. Ligde dördüncü yenilgisini alan ve 2 galibiyet ve üç beraberliği bulunan, Belediye Derincespor, hafta arasında teknik sorumlu olarak takımın başına gelen Bülent Baturman’a rağmen kötü gidişine dur diyemedi. Belediye Derincespor, Fethiyespor karşısında kötü futbol oynarken, orta sahadan top çıkarmakta zorlandı. Artık çanlar Derince ekibi için çalıyor. Deplasman takımı, Fethiyespor daha derli toplu futbol oynadı. Belediye Derince’nin cılız ataklarını savuşturmakta zorlanmadı. Maçın ilk yarısında Derinceli Efe Karaoğlu, rakibini ceza alanı içinde düşürünce, hakem Burak Kaplan penaltı noktasını gösterdi. Turgay Penaltı atışını kullandı takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 75’inci dakikasında ise Belediye Derincespor atağında rakip futbolcu rakibini yere indirdi, hakem penaltı noktasını gösterdi, ancak yardımcı hakem Deniz Demirel, hakemi çağırdı, pozisyonun çizgi dışında olduğu söyleyip, penaltıyı iptal ettirdi.

‘BUNLAR SENİ DE SATAR!..’

Maç sonrası Derince taraftarları, futbolcuları protesto etti.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yine başı önde giden futbolcular, maçı izleyen taraftarların tehkisiyle karşılaştı. Aaraya giren teknik sorumlu Bülent Baturman taraftarları sakinleştirdi, ancak bazı taraftarlar Baturman'a “Hocam bu futbolcular seni de satar” diye tepki gösterdi.

Bugün 17:57 TSİ - Spor --- Okunma

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti) mask
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti)
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019) mask
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019)
Ahmet Özer: Bir Gölcüklü olarak utanıyorum!.. mask
Ahmet Özer: Bir Gölcüklü olarak utanıyorum!..
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0 mask
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu! mask
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Kocaelili vatandaş isyan etti! mask
Kocaelili vatandaş isyan etti!
Müezzin camide kendini astı! mask
Müezzin camide kendini astı!

GALERİ

İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL