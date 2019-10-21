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Ne varsa kızlarda var!..

Darıca ve Gölcük dışında, futboldaki erkek temsilcilerimiz bizi rezil rüsva ederken, dünya ikincilikleri bulunan ve sayısız Türkiye şampiyonu olup, milli takımı dolduran Kocaeli Baylan futbol Takımı, sezonun ilk maçında, Fatma Sare'nin füzesiyle 3 puan aldı

Ahmet AKAY
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Darıca ve Gölcük dışında, futboldaki erkek temsilcilerimiz bizi rezil rüsva ederken, dünya ikincilikleri bulunan ve sayısız Türkiye şampiyonu olup, milli takımı dolduran Kocaeli Baylan futbol Takımı, sezonun ilk maçında, Fatma Sare'nin füzesiyle 3 puan aldı

1.LİG’DEKİ İLK MAÇINI KAZANDI…

Türkiye Kadınlar Futbol 1.Ligi'nde İlimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, yeni sezonun ilk maçında, M.Ali Kağıtçı’da İstanbul Fatih Vatanspor'u konuk etti. Maçın tek golünü, maçın yıldızı olan Fatma Sare 35 metreden frikikten atarken, Yeşil Sipahlılar İstanbul Fatih Vatanspor'u 1-0 yendi ve sezona galibiyetle başladı. Maçın ilk yarısı iki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçti. Ancak kızlar, karşılıklı olarak buldukları gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.. Teknik sorumlu Hasan Alemdaroğlu, maç boyunca yedek kulübesinden sporcularına taktik vermeye çalışırken, ikinci yarı coşan kızlar, tek golle kaldı, üç puanı hanesine yazdırdı ve avantajlı başladı. Sporcuların velileri de maç boyunca takıma destek verdi. Maçı yöneten Kocaelili üç bayan hakemimiz de alkış aldı. İstanbul Fatih Vatanspor takımında forma giyen ve aslen İzmitli olan, bir ay önce transfer olan Serenay Öziri, Kocaeli Bayan futbol takımını zorlayan isim olurken, oynadığı futbolla göz doldurdu.

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Muhabir Ahmet Akay

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