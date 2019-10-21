Karamürselli izciler dünyaya bağlandı

Karamürsel Anadolu Radyo Amatörleri Derneği (ANAROD) ve Karamürsel Gönüllü İtfaiyecileri, Karamürsel’de düzenledikleri organizasyon ile Kocaeli Saraybahçe İzcilerini yurtdışı ve yurtiçi izcileriyle buluşturdu. 30 izci, radyo ve telsiz ile JOTA, internet üzerinden de JOTI etkinliğine katıldı. İzciler, olası bir acil durumda bulundukları yerlerde neler yapmaları gerektiğini görüştüler.

JOTA- JOTİ NE DEMEK?

JOTA tüm dünya izcilerinin telsiz ve radyo dalgalarıyla birbirleriyle irtibat kurduğu bir faaliyet olarak, Jamboree ise çok amaçlı bir izcilik faaliyeti olarak biliniyor. Uluslararası nitelikte düzenlenen bu faaliyetler dünya izcilerinin, kendi ülkelerinden birbirlerini telsiz ve internet üzerinden ziyaret etmeleriyle gerçekleşiyor. Karamürsel Anadolu Radyo Amatörleri Derneği Başkanı (ANAROD) Erinç Bülbül, etkinliğe katkı veren tüm kurumlara teşekkür ettiklerini söyledi.