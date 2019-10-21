Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:03 TSİ- Spor G: Bugün 18:05 TSİ

Karamürselli izciler dünyaya bağlandı

Kocaeli Saraybahçe Gençlik ve Spor ve İzcilik Kulübü öğrencileri, uluslararası bir etkinlik olan Jota- Joti gününde dünyadaki izcilerle sohbet ettiler
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel Anadolu Radyo Amatörleri Derneği (ANAROD) ve Karamürsel Gönüllü İtfaiyecileri,  Karamürsel’de düzenledikleri organizasyon ile Kocaeli Saraybahçe İzcilerini yurtdışı ve yurtiçi izcileriyle buluşturdu. 30 izci, radyo ve telsiz ile JOTA, internet üzerinden de JOTI etkinliğine katıldı. İzciler, olası bir acil durumda bulundukları yerlerde neler yapmaları gerektiğini görüştüler.

JOTA- JOTİ NE DEMEK?

JOTA tüm dünya izcilerinin telsiz ve radyo dalgalarıyla birbirleriyle irtibat kurduğu bir faaliyet olarak, Jamboree ise çok amaçlı bir izcilik faaliyeti olarak biliniyor. Uluslararası nitelikte düzenlenen bu faaliyetler dünya izcilerinin, kendi ülkelerinden birbirlerini telsiz ve internet üzerinden ziyaret etmeleriyle gerçekleşiyor. Karamürsel Anadolu Radyo Amatörleri Derneği Başkanı (ANAROD) Erinç Bülbül, etkinliğe katkı veren tüm kurumlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Bugün 18:03 TSİ - Spor --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti) mask
Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti)
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019) mask
Karşıyaka - Kocaelispor maçı CANLI İZLE (20.10.2019)
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0 mask
Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu! mask
Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu!
Güzel İzmir’de güzel bir galibiyet istiyoruz!.. mask
Güzel İzmir’de güzel bir galibiyet istiyoruz!..
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Kocaelili vatandaş isyan etti! mask
Kocaelili vatandaş isyan etti!
Müezzin camide kendini astı! mask
Müezzin camide kendini astı!

GALERİ

İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL