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Büyükakın: Ar-Ge çalışmaları ticarileşmeli’

Başkan Büyükakın, “Ülkemiz inovasyon, tasarım ve kullanıcı dostu üretimlerle her alanda kat ettiği bu heyecan verici aşamadan daha büyük aşamalara da sıçrama yapabilir” açıklamasını yaptı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İş birliği (KÜSİ) çalışma grubu üyelerini makamında konuk etti. 2014 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen KÜSİ faaliyetleri hakkında konuk heyetten bilgi alan Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de özellikle dile getirdi. KÜSİ faaliyetlerine sosyal bilimler alanından öğretim üyelerinin katılımının faydalı olacağı önerisinde bulunan Başkan Büyükakın, sanayide yaşanan problemlerin çözümü noktasında KÜSİ faaliyetlerinin önemine de değinerek, “Yerli ve milli sanayimizin gelişiminde üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın büyük katkısı var. Üniversite sanayi iş birliğinin daha iyi noktalara ulaşması üretime de daha büyük katkı sunacaktır” dedi.

KOCAELİ, SAYISAL OLARAK TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA”

Kocaeli’nde 128 Ar-Ge ve 15 Tasarım merkezi bulunduğunu ziyarette ifade eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, sayısal olarak Kocaeli’nin İstanbul’dan sonra Ar-Ge ve tasarım merkezleri bakımından Türkiye’de ikinci sırada olduğunu dile getirerek, “KÜSİ çalışma grubuyla her hafta iki firmayla toplantı düzenliyoruz. Ziyaret ettiğimiz firmalarda yerel yönetimlerle iş birliği yapılabilecek konu başlıkları da ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan fikirlerin projelendirilerek hayata geçirilmesiyle, ilimizde Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği ile kentimize değer katacak uygulamalar da gerçekleştirilebilecek” şeklinde konuştu.

“GENÇLER PROJELERE DAHİL EDİLMELİ”

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nilgün Fığlalı ise KÜSİ heyetinin bölgemizdeki faaliyetlerine katıldığını, üniversite sanayi iş birliği kapsamında bu ziyaretlerin meyvelerini vermeye başladığını söyleyerek, “Çok sayıda proje faaliyeti hayata geçti. Bunun yanı sıra sanayi odaklı lisans üstü tezlerin artırılması için de faaliyetler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini sarf etti. Birliktelik nedeniyle Ar-Ge çalışmaları daha fazla ticarileşmeli diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemiz inovasyon, tasarım ve kullanıcı dostu üretimlerle her alanda kat ettiği bu heyecan verici aşamadan daha büyük aşamalara da sıçrama yapabilir. Ülkemizde bu enerji ve bilgi birikimi mevcuttur. Gençliğimiz de çağın gerekliliklerini çok iyi bilmektedir. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında gençliğimize şans verilmeli, projelerin içerisine dahil edilerek tecrübe kazanmasına da fırsat verilmelidir” diye konuştu.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Engin Özdemir, Gebze Teknik Üniversitesi KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Fikret Yıldız, KOSGEB Kocaeli İl Müdürü İbrahim Ustaömer, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü KÜSİ Sorumlusu Mehmet Tizar, Marka Temsilcisi Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hüseyin Özgür Ünsal, TSE Temsilcisi Fatih Soylu, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nesrin Aydın ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Üniversite Sanayi İşbirliği Sorumlusu Kıymet Eşiyok’un yer aldığı KÜSİ heyeti üyeleri Başkan Büyükakın’ın kendilerini kabul etmesinden dolayı memnuniyetleri dile getirdiler. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Bugün 18:04 TSİ - Siyaset --- Okunma

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