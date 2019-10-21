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İbadethanelere yardım ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve kırsalda ibadethanelere yapılan yenileme bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve kırsalda ibadethanelere yapılan yenileme bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Kıyırlı Camisi ve Derince ilçesi Çınarlı Merkez Camisi çatısı yenilendi. Ayrıca kent genelindeki bazı Cemevlerinin malzeme talepleri giderildi.

 KIYIRLI CAMİ ÇATISI YENİLENDİ

Körfez ilçesi Kutluca Mahallesinde bulunan Kıyırlı Cami çatısı için Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü malzeme yardımında bulundu. Caminin çatı tamiratı için gerekli 2 bin 800 adet kiremit ve 6 metreküp kereste Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından karşılandı. Cami işçiliği ise Kıyırlı Köyü halkı ve cami derneği tarafından karşılandı.

ÇINARLI MERKEZ CAMİSİ YENİLENDİ

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi sakinlerinin cami çatısı yenilenme talebi de Büyükşehir Belediyesi’nce geri çevrilmedi. Çınarlı Mahallesi Merkez Camisi çatı tamiratı için gerekli 4 ton gofrajlı alüminyum ve kaplama malzemesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce karşılandı. Cami içerisinde bulunan kubbelerin de bakım ve onarımı yapıldı. Cami işçiliği mahalle halkı ve cami derneği tarafından karşılandı.

 CEMEVLERİNE DESTEK

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Cemevlerinin istekleri de geri çevrilmedi. Derince Cemevi, Körfez Cemevi, Darıca Anadolu Cemevi, Hacıbektaşi Veli Cemevi’nin malzeme talebi Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandı. Cemevlerinin isteği doğrultusunda kalebodur, fayans, çimento, kum ve hazır beton malzemeleri verildi. İşçilik ise Cemevleri tarafından karşılandı.

Bugün 18:12 TSİ - Yaşam --- Okunma

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