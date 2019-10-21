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Kaymakam Alkan: Muhtarlar demokrasinin çekirdeğidir

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Muhtarlarımız, seçimle göreve gelen ve demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiptir” dedi
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Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan Muhtarlar Günü Dilovası’nda da kutlandı. Dilovası Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen programa, Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkan vekili Burhan Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, Dilovası ilçe Jandarma komutanı Sait Arı, Belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Belediye meydanında çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

VATANDAŞLARIN SORUNLARI

Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıda günün anlamına hitaben bir konuşma yapan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Muhtar, mahalle tüzel kişiliğinde, mahallelerde yönetiminin başında bulunan kişidir. Muhtarlarımız, seçimle göreve gelen ve demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiptir. Bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynar. Diğer yandan vatandaşların sorunları ile öncelikli olarak çözüm üretmeye çalışırlar. Dilovası’nda bulunan 14 mahallenin muhtarıyla sürekli diyalog halindeyiz” dedi.

Bugün 18:14 TSİ - Siyaset --- Okunma

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