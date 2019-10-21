Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Kocaeli Valiliği, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, 14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ele geçirdikleri uyuşturucu madde miktarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 170 gram esrar, 23 gram skunk, 599 gram metamfetamin, 1,7 gram sentetik kannabinoid, 39 adet ecstasy, 1,5 gram kokain, 1,5 gram eroin ve 48 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 2 gram esrar ele geçirildi.