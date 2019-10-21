Karamürselli öğrenciler Toyota Fabrikası’nı gezdiler

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Toyota’nın Adapazarı’nda faaliyet gösteren fabrikasını ziyaret etti. Geziye Makine Teknolojisi alanı 10 A sınıfından 21 öğrenci, alan öğretmenleri ve okulun müdür yardımcısı katıldı. Toyota Fabrikası’ndan Kurumsal İlişkiler Uzmanı Kamil Ölmez, Ayşegül Aktaş ve ekip arkadaşları, öğrencilere çeşitli konular hakkında bilgi vererek, geleceklerini şekillendirmeleri konusunda yardımcı oldu.

“YERİNDE GÖZLEMLEDİLER”

Ziyaret hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, “Öğrencilerimiz Toyota Fabrikası’na gerçekleştirdiği ziyaret ile, otomobil üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin, üretim sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında fikir sahibi olarak, yerinde gözlem yapma şansı buldular. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ağırlayan firma yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu tarz gezileri de önemsediğimizi belirtiyoruz” dedi.