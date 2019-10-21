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Bugün 18:17 TSİ- Ekonomi G: Bugün 18:18 TSİ

Sabancı: Çimento üretiminde ihracat lideri konumundayız

Çimento sektörüyle bir araya gelen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Topluluğu olarak 50 yıldır çimento işindeyiz. Çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız” dedi
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Sabancı Holding Çimento Grubu, Akçansa ve Çimsa ile temsil ettikleri çimento sektöründeki vizyon ve misyonunu iş ortaklarıyla paylaşmak için bu yıl ilk kez “Cement Day” isimli bir toplantı düzenledi. Toplantı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka’nın ve 400 iş ortağının katılımıyla gerçekleşti.

DEĞİŞEN EKONOMİ

Sabancı Center’da gerçekleştirilen “Cement Day” de alanında uzman konuşmacılar da iş ortakları ile bir araya getirildi.  Toplantıda Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen “Dünya ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı konuşmasında değişen ekonomi koşullarında başarının sırrının değişime hızla adapte olmak ve sinerji yaratabilmek olduğuna değindi. Son oturumda KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise “Değişen Toplum Dinamikleri” üzerine yaptığı konuşması ile çimento sektöründeki değişimin hızına ve tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de değişime uyum sağlama gerekliliğine dikkat çekti.

“İHRACAT LİDERİYİZ”

Bugün Türkiye’de en fazla çimento üretim tesisine Sabancı Holding Çimento Grubu’nun sahip olduğunu belirten Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptığı açılış konuşmasına şunları söyledi: “Sabancı Topluluğu olarak 50 yıldır çimento işindeyiz. Çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65’ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz. Yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İspanya Bunol Fabrikası satın almasıyla da beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bugün 18:17 TSİ - Ekonomi --- Okunma

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