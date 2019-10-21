Sönmezoğlu’nun mutlu günü

İlimizde 2015-2016 yıllarında Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu Müdürü olan, ardından Ankara İl Müftülüğü’ne atanan ve şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevini sürdüren Kocaeli eski İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun Göz Hastalıkları Uzmanı olan oğlu İbrahim Sönmezoğlu ile Semra ve Yusuf Güner’in kızları Büşra Güner, dünya evine girdi. Düğüne, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AKP Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ile CHP Milletvekili Haydar Akar da katıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Düğüne, Refah Partisi eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran, İzmit Belediyesi eski Başkanı Halil Vehbi Yenice, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncer Tuğ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda kişi davetli katıldı.

BOL ŞAHİTLİ DÜĞÜN

Çiftin nikâhını Başkan Tahir Büyükakın kıyarken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AKP milletvekilleri Fikri Işık, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekili Haydar Akar, İbrahim Karaosmanoğlu, Şevki Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Mahmut Civelek, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Akdemir, Göz Hastalıkları ABD Başkanı Gürsoy Alagöz, TUİK Daire Başkanı Şemsettin Özcan, KBB İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, İzzet Baysal EAH Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Tuncer Tuğ şahitlik etti.

“SESİNİ YÜKSELTTİĞİN SON GÜN”

Başkan Büyükakın genç çifti kutlarken, İbrahim Sönmezoğlu’nun evet cevabını tekrar etmesini söyleyerek, “Bu evet biraz az oldu. Bu senin Büşra’ya sesini en çok yükselttiğin son gün, iyi kullan şansını” dedi. Büyükakın’ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu. Büyükakın daha sonra aile nüfus cüzdanını vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teslim etti. Karaosmanoğlu, “Bu emaneti en iyi saklayacak olan hanımlardır” diyerek, evlilik cüzdanını Büşra Güner’e verdi.

“KOCAELİ’DE YAPMAK İSTEDİK”

Kocaeli eski İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da nikâhın ardından söz alarak, “Düğünümüze gelen herkese ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Bu akşam burada mutluluğu bizimle paylaştığınız gibi cennette de bu güzel manzarayla beraber olabilmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu. Sönmezoğlu düğünü İzmit’te yapmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doktor olan oğlum evleniyor. Biz de Kocaeli’de yaşadığımız için düğünü burada yapmak istedik. Hem İstanbul’a da yakın. Bugün en mutlu günümüz” dedi.