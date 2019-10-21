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“Ben oteli bitmiş halde 2018’de teslim ettim”

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın gazetemizde yayınlanan röportajında otelin teslim edilemediğini söylemesi üzerine, yüklenici firmanın sahibi Selman Yıldırım, oteli 27 Mart 2018’de, yüzde yüz bitirme seviyesiyle teslim ettiğini söyledi
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Lastik-İş Genel Merkezi’nin, BBS İnşaat Firmasına inşa ettirdiği TRYP By Wyndham Otel ile ilgili alacak verecek davası halen devam ediyor. Selman Yıldırım, alacağı olan bedel ile ilgili olarak Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla bilirkişi raporu tutturmuş ve rapor sonucunda da tazminat davası açmıştı. Devam eden alacak verecek meselesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde, “Selman Yıldırım’a borcumuz yok. İnşaatı tamamen teslim bile etmedi” diyen Sendika Genel Başkanı Sarı, “Hukuk ne derse o olur” diyerek konuya nokta koymuştu.

YILDIRIM’DAN CEVAP GELDİ

Öte yandan Lastik-İş Sendikası’ndan 8 Milyon 910 bin TL alacağı olduğunu söyleyen BBS İnşaatın Sahibi Selman Yıldırım gazetemize şu açıklamalarda bulundu: “İş bitirme tutanağında 27 Mart 2018 tarihinde işin yüzde yüzü tamamlanmıştır diyor. Ve bu belgede Lastik-İş’in de imzası var. İşin bittiğinin kanıtı bu belgedir. 30 Mart 2018’de Lastik-İş’e bir yazı yazdık. Geçici kabulün ufak tefek yapılacak olan işlerin dışında yapıla bileceğini yazdık. 2 Nisan 2018’de de geçici kabul tutanağını tuttuk.

TÜM İŞLERİ TAMAMLADIK

4 Nisan 2018’de yapılan incelemelerde tespit edilen eksikler belirlendi ve 30 Nisan’a katar süre istendi. Bu işler; otel tabelalarının yapılması, iç mekan tabelalarının yapılması, kapalı otopark yapılması, şatların yangına karşı izole edilmesi, otopark ve havuz alanı etrafında ilave kamera sisteminin kurulması, modüler sahne imalat yapılması, giriş katı yapılması, depo alanlarında metal raf yapılması. Bütün bunlar sözleşme dışı olmasına rağmen bunlar da yapıldı. 9 Nisan 2019 tarihinde SGK’ya da işin bittirildiğine ilişkin yazımızı yazdık.”

KARACAN’A ALACAKLA İLGİLİ YAZI TESLİM EDİLDİ

Daha sonra proje değişikliğinden dolayı artan, azalan veya ilave edilen işlerle ilgili son hak edişi içeren bir dilekçe yazdıklarını belirten Yıldırım, “16 Nisan’da bu dilekçemiz rahmetli genel başkan Abdullah Karacan’a elden iletildi. Ve evrakı aldığına dair altında imzası vardır. İnceledikten sonra ödeme yapılacağı belirtilmişti. İskan için ödeme yapmadan almam istendi, “Bize mi güvenmiyorsun” dediler. Ve 24 Nisan’da belediyeden iskan verildi. Bununla birlikte de Turizm Bakanlığı’ndan işletme ruhsatı alındı.

YOL MESELESİ

Bir de yol olayı var. Otelin orada yol yok deniyor. Ben o yola 700 bin TL yatırdım. Otelin imar durumunda da görünmekte. Orada boydan boya yol var. O adada 2 parsel arasında yollar geçiyor. Ama yolu kapattı. Ben de buraya 700 Bin TL harcadım. 1100 metre kare alanı dolgu, duvar ve beton yaptım. Yol beni ilgilendirmiyor ama ben buraya bu harcamayı yaptım. Benim maliyetlerim bu ve buna benzeyen işlerle arttı. Ben bu işten kar bile edemedim. 2016 sözleşme rakamlarına göre 8 milyon 910 bin TL alacağım var” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

“Bilirkişinin benim özel tuttuğum bilirkişi olduğu söyleniyor” diyen Selman Yıldırım, “Bu bilirkişi Kocaeli Adliyesi 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bilirkişisidir. Bu bilirkişi 7,5 milyon lira alacağım olduğuna karar verdi. Ben dava bittiğinde alacağımı faiziyle alacağım. Bende belgesiz hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

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