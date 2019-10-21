Fotoğrafçılar yeni sezonu açtı

Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), 2019–2020 Sezonu’nu Sadık Üçok ve Alman Fotoğraf Sanatçısı RalfDiemb fotoğrafları ile açtı. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinliğe Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, GÖLAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eker, Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, kurum ve daire müdürleri, dernek başkanı İsmail İkiz, yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve dernek üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

“GÜZEL İŞLERE DEVAM”

Yeni sezon açılış etkinliğinde konuşan GFSD Başkanı İsmail İkiz, “Öncelikle yeni sezon açılışımıza katılan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz sunumlar ile yeni sezona merhaba dedik. Etkinliklerimize katılımların yoğun olmasını güzel işler yaptığımız yoruyoruz. Bundan sonra da güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bugün aramızda olan ve önemli işlere imza atan Sadık Üçok ve RalfDiemb’e de derneğimiz ve yönetimim adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.