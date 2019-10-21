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Vali Aksoy’dan şehit pilotun ailesine ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, Şehit Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in Başiskele’de yaşayan ailesini ziyaret etti
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele Muhtarları ile yaptığı toplantının ardından, Kartepe’de eğitim  helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in Başiskele’de yaşayan  ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Aksoy’a Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Müftüsü Sinan Cihan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü de eşlik etti.

DUALAR OKUNDU

Vali Aksoy, Şehit Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’i ve tüm  şehitleri andıklarını belirterek, şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Başiskele Müftü Vekili Vaiz Muhammet Yıldız’ın şehitler için okuduğu Kur’an-ı Kerim ve İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı duaların ardından Şehit Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in ailesi kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy’a  teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyeti dile getirdiler. 

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