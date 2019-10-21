Üç milyonluk bileti satan esnaf konuştu

Şans oyunlarında, bir çok defa şanslı numaraların isabet ettiği Kocaeli’ne bu defa Milli Piyango çıktı. Milli Piyango idaresi tarafından 19 Ekim 2019 günü gerçekleştirilen çekilişte,büyük ikramiye İzmit'ten alınan çeyrek bilete vurdu. Kocaelili talihliye Fethiye Caddesi'nden aldığı çeyrek bilete tam 3 milyon lira isabet etti.

Milli piyangonun son çekilişindeki 175595 numaralı 3 milyonluk çeyrek bileti satan Mehmet Yıldırım; “Ben üç yıldır bu Fethiye Caddesi’nde bu işi yapıyorum. İlk defa bana denk geldi talihli bileti satmak, büyük ikramiyeyi görmek. Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıranlara , teselli ikramiyesi olan 750 TL tutarındaki ödemeleri yaptık. Bin TL üzeri ödemeleri Milli Piyango İdaresi yapıyor. Üç milyonluk bileti alan vatandaş hiç uğramadı, direk Ankara’ya gitmiştir. Parası ona hayırlı uğurlu olsun” dedi.