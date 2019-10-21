Engin Korukır resmen istifa etti!

Kocaelispor Kulübü, teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdıklarını böyle duyurdu;
Kamuoyuna Duyuru
Son oynadığımız Karşıyaka mağlubiyeti sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.
Bugün kendisi ile yaptığımız birebir görüşmeler sonrası beklediğimiz gibi hiçbir zorluk çıkarmamıştır. Gerçek Kocaelisporluluğunu göstererek kulübümüze yardımcı olduğu için, Kocaelispor camiası adına teşekkür eder, ileride her zaman kulübümüzün kapısının açık olduğunu belirtir, kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.
Kocaelispor Yönetim Kurulu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz