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Deprem kahininden korkutan uyarı!

Bir televizyon kanalına konuşan Hollandalı deprem kahini Frank Hoogerbeets, depremle ilgili bu kez de tarih verdi.
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Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets yine açıklamalarıyla olay oldu. Katıldığı televizyon programında beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Frank Hoogerbeets, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu.

MART AYINDA OLACAK

Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayına ilişkin deprem tahminini açıkladı. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları; Mart'ın ilk haftasının gezegensel geometrisine bakılırsa yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu deprem Mart'ın 3'ünde veya 4'ünde olacak.

BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

Türkiye ile ilgili soruya da cevap veren deprem tahmincisi Hoogerbeets, 'Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama sık olmaz çünkü baskı Asya ve Akdeniz tarafından geliyor. Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek gerçekten çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. 7 nokta büyüklüğünde deprem çok olası, Anadolu'da da olabilir İstanbul'a yakın civarlarda da' dedi.

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